Leinfelden-Echterdingen (pol/lh)Eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe dürfte den Ermittlungen des Polizeipostens Leinfelden-Echterdingen zufolge für den Brand eines Altpapiercontainers in der Esslinger Straße am Donnerstagmittag ursächlich gewesen sein. Nach Polizeiangaben wurden die Einsatzkräfte gegen 14.40 Uhr alarmiert, nachdem Anwohner den brennenden Container entdeckt hatten. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sieben Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, konnte den Papiercontainer schnell löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebäude verhindern. Durch die Hitze wurde ein daneben stehender Altpapiercontainer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, wodurch sich der Schaden auf zirka 500 Euro summiert.