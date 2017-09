Anzeige

Ostfildern (pol) - Am Freitag kurz vor 17.30 Uhr ist es in der Brunnenstraße zum Brand eines Altkleidercontainers gekommen. Laut Polizei hatten zuvor spielende Kinder auf dem nahegelegenen Spielplatz mit Feuerwerkskörpern hantiert.

Ein 12-jähriger Junge warf dann einen Feuerwerkskörper in den Container, woraufhin die darin befindlichen Kleider Feuer fingen. Nach Polizeiangaben war die Feuerwehr Ostfildern zur Brandbekämpfung vor Ort. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an dem Container.