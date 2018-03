Anzeige

Neuffen (pol) - Am Freitagabend gegen 20:45 Uhr ist es laut Polizei in der Roßbergstraße zu einem brennenden Adventskranz gekommen. Dem beherzten Eingreifen einer aufmerksamen Zeitungsausträgerin ist es zu verdanken, dass der Brand eines Adventskranzes relativ glimpflich ausging. Die Austrägerin wurde durch den Ton eines Heimrauchmelders auf eine bereits stark verrauchte Erdgeschosswohnung aufmerksam. Nachdem die Wohnungseigentümerin nach mehrfachem Klingeln die Tür öffnete, konnte die Zeitungsausträgern die Frau aus der verrauchten Wohnung bringen und Hausnachbarn auf den Brand aufmerksam machen. Noch vor dem Eintreffen der inzwischen alarmierten Feuerwehr Neuffen gelang es der Zeitungsausträgerin, den inzwischen völlig in Flammen stehenden Adventskranz, der auf einem Tisch im Wohnzimmer stand, mit einem Feuerlöscher zu löschen. Die Wohnungseigentümerin und die Zeitungsausträgerin mussten vor Ort wegen eingeatmeter Rauchgase durch den Rettungsdienst behandelt und in eine Klinik gebracht werden. Der entstandene Brandschaden am Inventar der Wohnung beläuft sich auf 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.