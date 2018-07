Anzeige

Filderstadt (pol) Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 3.50 Uhr, wurde durch einen Anwohner der Brand eines Baumes in der Brühlstraße gemeldet. Wie sich vor Ort heraus stellte, waren drei Mülltonnen in Brand geraten und hatten ihrerseits drei angrenzende Tannen in Brand gesteckt, berichtet die Polizei. Das Feuer konnte durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Filderstadt gelöscht werden. Die genaue Brandursache ist unklar.