Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am S-Bahnhof in Leinfelden hat ein noch unbekannter Täter am Sonntag in der Zeit von 14 Uhr bis 14.30 Uhr eine Mülltonne in Brand gesteckt. Ob absichtlich oder unabsichtlich, ist unbekannt. Der Inhalt des aus Metall bestehenden Mülleimers ging dabei komplett in Flammen auf. Die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen rückte laut der Polizei mit zwei Fahrzeugen und neun Mann an und konnte den Brand umgehend löschen. Der entstandene Schaden ist nach Schätzungen der Polizei gering.