Nürtingen (pol) - Am Montagmorgen bemerkte der 40-jährige Fahrer eines Lastwagens auf seiner Fahrt entlang der Bundesstraße 313 in Richtung Plochingen bei einem Blick in den Rückspiegel offene Flamen aus einem Radkasten.

Der Mann bremste sein Fahrzeug laut Polizei gegen 6.30 Uhr auf Höhe von Oberensingen sofort ab, was glücklicherweise dazu führte, dass das Feuer wieder von selbst ausging. Vorsorglich rückte die Feuerwehr Nürtingen mit drei Fahrzeugen und 14 Mann aus, um die Weiterfahrt des Sattelzugs bis zum Festplatz Oberensingen unter fortlaufender Kühlung der vermutlich festgefahrenen Bremse zu begleiten. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht.