Esslingen (pol) Gleich zu mehreren Bränden mussten die Feuerwehr und die Esslinger Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ausrücken. Ein Zeuge bemerkte gegen 22.24 Uhr in der Rennstraße an einem mobilen Verkaufstand starke Rauchentwicklung und verständigte über Notruf die Polizei. Die Feuerwehr konnte den Schwelbrand rasch löschen. Schnell war ersichtlich, dass eine Holzleiste der Außenverkleidung ein Stück herausgezogen und mittels eines Stofflappens vorsätzlich angezündet wurde.

Nur kurze Zeit später, um 23.06 Uhr, wurde den Leitstellen von Polizei und Feuerwehr ein brennender Müllrollcontainer bei der Agentur für Arbeit in der Plochinger Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Flammen bereits auf die Fassade übergegriffen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sind mehrere Büroräume in der Agentur für Arbeit nach Aussage eines Sprechers momentan nicht nutzbar. Trotz des entstandenen Schadens sichert die Agentur für Arbeit den regulären Dienstbetrieb zu. Das Gebäude in der Plochinger Straße wurde regulär geöffnet. Bürgerinnen und Bürger können mit Ihrem Anliegen zu den gewohnten Öffnungszeiten in der Agentur für Arbeit erscheinen und auch die telefonischen Service-Center weiterhin erreichen. Die genaue Schadenshöhe kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Noch während der Löscharbeiten wurde um 23.10 Uhr ein weiterer Brand an einem Einkaufsmarkt in der Blumenstraße bekannt. Hier brannten mehrere Kartonagen, welche an der Gebäudefassade lagerten. Trotz dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass auch hier die Fassade in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Durch die Brände entstand ein hoher Gesamtschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Gegen 02.00 Uhr mussten die Einsatzkräfte erneut ausrücken. Im Kesselwasen brannten mehrere Gelbe Säcke auf einem Gehweg. Die Feuerwehr konnte auch diesen Brand schnell löschen. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand hier diesmal nicht.

Intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei, auch mit Unterstützung der Polizeihubschrauberstaffel, führten bislang zu keinem Erfolg.

Das Polizeirevier Esslingen sucht unter der Rufnummer: 0711/3990330 Zeugen, die Angaben machen können.