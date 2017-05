Nürtingen-Hardt (pol) - Nach einem Brand am Samstagabend gegen 18.25 Uhr auf einer Wiese an der Hauffstraße fahndet das Polizeirevier Nürtingen nach zwei etwa 20-jahre alten Männern. Beide waren mit Muskelshirts bekleidet und wurden auf der Wiese beobachtet, unmittelbar bevor dort das gemähte und trockene Heu in Flammen aufging. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und neun Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte die Flammen schnell löschen. Zeugen können sich unter 07022/9224-0 melden.

