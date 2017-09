Anzeige

Hochdorf (pol) - Die Aufmerksamkeit eines Anwohners konnte am Samstagmorgen ein Unglück verhindern. Kurz vor 6 Uhr meldete der Anwohner Brandgeruch im Bereich der Max-Eyth-Straße. Polizeifahrzeuge und die alarmierte Feuerwehr rückten sofort zur Suche nach dem Brandort aus. Kurze Zeit später bestätigte der Brandmelder in einem Firmengebäude in der Steinbeisstraße den Brand. Durch den Alarm konnte der eigentliche Brandherd in der benachbarten Firma lokalisiert werden. Laut Polizeiangaben wurde die Rauchentwicklung in beiden Gebäuden durch einen technischen Defekt verursacht. Wie es genau dazu kommen konnte, wurde noch nicht geklärt. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Schaden auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Neben der Polizei waren die Feuerwehren aus Hochdorf und Plochingen im Einsatz.