Kirchheim (pol) - Aufgrund eines Brandalarms ist am Montagabend ein Großaufgebot an Rettungskräften zu einem Seniorenzentrum in die Osianderstraße ausgerückt. Ein 75-jähriger Bewohner hatte, wie die Polizei berichtet, kurz nach 18 Uhr in seinem Küchenbereich leere Packungen Teebeutel neben eine heiße Herdplatte gelegt. Diese fingen daraufhin Feuer und lösten durch den Rauch den Alarm aus. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr war der kleine Brand bereits gelöscht und sie musste nur noch das Zimmer durchlüften. Der Mann wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Es entstand kein Schaden. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften ausgerückt. Der Rettungsdienst befand sich mit einem Fahrzeug und zwei Sanitätern vor Ort.

