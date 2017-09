Anzeige

Nürtingen (po) - Wegen eines ausgelösten Rauchmelders ist am Dienstagabend, gegen 20.50 Uhr, die Nürtinger Feuerwehr mit 22 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen zur Asylunterkunft in die Max-Eyth-Straße ausgerückt. Die Ursache für die Rauchentwicklung war laut Polizei schnell gefunden. Ein 30-jähriger Bewohner hatte sich in der Küche eine Mahlzeit im Backofen zubereiten wollen, danach aber wohl nicht nur seinen Hunger, sondern auch sein Essen im Ofen vergessen. Die verkohlten Überreste auf dem Backblech wurden entsorgt. Ein Schaden entstand nicht.