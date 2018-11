Brand in Zell: Technischer Defekt ausgeschlossen

Brandursache weiter unklar - Brandstiftung unwahrscheinlich

Wie das Feuer in einem Wohnhaus in ES-Zell ausbrechen konnte, ist auch nach der Untersuchung durch Kriminaltechniker nicht geklärt. Bei dem Brand am Sonntag war ein Mann ums Leben gekommen.