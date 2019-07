Filderstadt-Bernhausen (pol)Noch unklar ist die Ursache eines Brandes am Montagabend in einer Wohnung in der Poltawastraße. Passanten entdeckten gegen 20.25 Uhr Rauch aus dem Gebäude und alarmierten die Rettungskräfte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten im Einsatz war, hatten die beiden Bewohner die Wohnung bereits verlassen.

Die Feuerwehr konnte den Brand, der ersten Ermittlungen zufolge in Bereich des Wohnungsflures ausgebrochen sein könnte, rasch löschen und so ein Übergreifen auf das ganze Gebäude verhindern.

Eine 42-jährige Bewohnerin wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Wohnung war zumindest für die Nacht nicht mehr bewohnbar. Die Wohnungsinhaber wurden von der Gemeinde anderweitig untergebracht. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Spezialisten der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.