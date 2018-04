Anzeige

Wendlingen (pol) Am Sonntagnachmittag ist es zu einem Brand in einer Firma in der Heinrich-Otto-Straße gekommen, den die Feuerwehr schnell löschen konnte. Um 14.14 Uhr wurde Rauch aus einer dort ansässigen Firma gemeldet. Die Feuerwehren Wendlingen und Kirchheim rückten daraufhin mit 37 Mann und fünf Fahrzeugen aus. Durch das schnelle Eingreifen konnten diese den Brand zügig löschen.

In der Firma, wo zu diesem Zeitpunkt nicht gearbeitet wurde, entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen haben sich Metall- und Holzspäne in einem Abluftsystem entzündet, wie die Polizei mitteilt. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Während der Löscharbeiten war die Heinrich-Otto-Straße für etwa eine Stunde gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.