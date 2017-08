Filderstadt-Sielmingen (pol) - In einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Katharinenstraße ist es laut Polizeibericht in der Nacht zum Mittwoch zu einem Brand gekommen.

Aus noch ungeklärter Ursache war in der offen zugänglichen Garage ein dort abgestellter Motorroller in Brand geraten. Das Feuer wurde kurz vor 2.30 Uhr entdeckt. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung hatten die Bewohner des Gebäudes dieses bereits verlassen. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Löschversuchen des Rollerbesitzers löschte die Feuerwehr den Brand und belüftete das Gebäude. Alle Bewohner konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der durch den Brand und den Rauchgasniederschlag entstandene Gebäudeschaden dürfte etwa 25.000 Euro betragen. Der Schaden an dem Motorroller und einem daneben abgestellten Pkw wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.