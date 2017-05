Ostfildern (pol) - Ein Brand in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Mirandolaweg hat am Dienstagmittag zum Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst geführt. Kurz vor 15 Uhr gingen die ersten Notrufe von Anwohnern ein, die über Rauch und einen Brand in der Tiefgarage berichteten. Sofort rückten neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Feuerwehr Ostfildern mit sechs Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten an. Wie sich herausstellte war ein auf einem Stellplatz abgestellter Stoffkoffer aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Dabei wurden auch ein davor stehender Kunststofftisch sowie ein dort geparktes Auto beschädigt. Die Feuerwehr konnte durch ihren raschen Einsatz das Feuer so schnell ablöschen, dass sich der Schaden mit etwa 1.700 Euro in Grenzen hielt. Eine Evakuierung des Mehrfamilienhauses war nicht nötig.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung an die Brandstelle. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

