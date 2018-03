Anzeige

Lenningen (pol) - Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist am Dienstagmittag zu einem Brand in einer Lenninger Papierfabrik ausgerückt. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es kurz nach 13 Uhr am Elektromotor des Ventilators einer Streichmaschine zu einem Schwelbrand. Dieser konnte von der Werksfeuerwehr, die von der Feuerwehr Lenningen mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften unterstützt wurde, rasch gelöscht werden. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Neben der Polizei rückte der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften aus.