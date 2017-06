Nürtingen (red) - Am Mittwochmorgen kurz vor halb 4 kam es in der Gerberstrasse in Nürtingen zu einem Brand. Nach ersten Hinweisen griff das Feuer von einem Schuppen auf einen weiteren Schuppen und ein leerstehendes Wohnhaus über. Die Feuerwehr Nürtingen, die mit neun Fahrzeugen vor Ort war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindern.

