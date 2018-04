20.4.2018 In einem Waldgebiet in Musberg ist ein Feuer ausgebrochen

Leinfelden-Echterdingen/Musberg (pol) Ein Brand in einem nur schwer zugänglichen Waldgebiet im Gewann Bettelmühle hält derzeit die Rettungskräfte auf Trab. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte die Besatzung eines Polizeihubschraubers die Rauchentwicklung aus dem Waldgebiet gegen 14.40 Uhr und alarmierte die Einsatzleitstellen. Durch die Unterstützung des Polizeihubschraubers konnte die Feuerwehr, die mit zahlreichen Kräften im Einsatz ist, den etwa 80 x 100 Meter großen Brandort schnell lokalisieren. Wie sich herausstellte war dort trockenes Laub, Buschwerk und Unterholz aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da aufkommender Wind die Flammen immer wieder entfacht. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an. Auch der Polizeihubschrauber ist derzeit noch im Einsatz um nach möglichen weiteren Brandstellen zu suchen.