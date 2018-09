Anzeige

Wernau (red) Mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses sind am Mittwoch gegen 15.15 Uhr beim Brand einer Wohnung in Wernau leicht verletzt worden. Der Schaden beträgt 100 000 Euro. „Zwischen sechs und acht Personen klagten über Symptome einer Rauchvergiftung“, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Reutlingen. Es sei jedoch unklar, ob sie tatsächlich alle eine Rauchvergiftung erlitten haben. Zwei Bewohner wurden im Krankenhaus behandelt.

Aus einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus drang starker Rauch, der weithin sichtbar war. Um das Feuer in der Wohnstraße zu löschen, waren nach Angaben der Polizei Feuerwehren aus Wernau, Köngen, Kirchheim, Wendlingen, Plochingen und Esslingen im Einsatz. Mehrere Personen wurden über Steckleitern gerettet, weil sich im Treppenhaus dichter Rauch gebildet hatte. Der Rettungsdienst war mit sechs Rettungswagen, dem DRK Wernau und mehreren Notärzte im Einsatz. „Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen ist, bleibt bis auf weiteres unbewohnbar“, berichtete der Polizeisprecher. Die anderen Bewohner könnten nach seinen Worten aber wieder in ihre Wohnungen zurück. Über die Brandursache kann die Polizei noch keine Angaben machen. Nun sind nach den Worten der Polizei Ermittler am Brandort, um die Ursache des Feuers zu klären.