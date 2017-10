Anzeige

Frickenhausen (red) – Bei einem Brand im Kinderzimmer eines Mehrfamilienhauses in der Mühltobelstraße, im Ortsteil Linsenhofen, am Donnerstagnachmittag ist ein Schaden von rund 30 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Gegen 16.10 Uhr gingen die ersten Notrufe von Nachbarn ein, weil starker Rauch beobachtet wurde, der aus einem Fenster der Erdgeschosswohnung kam. Weil niemand zu Hause war, musste sich die Feuerwehr Frickenhausen, die mit vier Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten vor Ort war, zwangsweise Zugang zu den Wohnungen verschaffen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, so konnte man ein Übergreifen auf weitere Räume verhindern.

Allerdings ist das Haus nach Angaben der Polizei derzeit wegen sogenannten Rauchgasniederschlags nicht bewohnbar. Die Hausbewohner mussten deshalb vorläufig woanders untergebracht werden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 30 000 Euro. Kriminaltechniker haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern derzeit noch an.