Esslingen (red) Am Montag um 23:49 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Esslingen ein Zimmerbrand in einer Gemeinschaftsunterkunft Esslingen-Zell gemeldet, wie ein Sprecher der Feuerwehr Esslingen berichtet.

Alle anwesenden Personen hatten das Gebäude schon selbstständig und unverletzt vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hat, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Feuer konnte auf das Zimmer begrenzt werden.

Die Feuerwehr war mit 35 Feuerwehrleuten und sieben Fahrzeugen im Einsatz. Außerdem waren der Rettungsdienst mit zwei Einsatzkräften sowie die Polizei Esslingen mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Die Brandursache ist noch unklar.