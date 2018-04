Anzeige

Esslingen (pol)Ein technischer Defekt dürfte die Ursache eines kleineren Brandes sein, der am frühen Montagmorgen in einer Gartenhütte in der Stettener Straße ausgebrochen ist. Die Feuerwehr Esslingen rückte gegen 4.30 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften zum Brandort aus und konnte das Feuer, das ausgehend vom Sicherungskasten bereits auf Teile der Holzverkleidung übergegriffen hatte, schnell löschen. Umliegende Gebäude wurden nicht beschädigt, ebenso wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unbekannt.