Altbach (pol)Schaden im sechsstelligen Bereich dürfte den ersten Ermittlungen zufolge bei einem Brand in einer Firma für Natursteinarbeiten in der Straße In den Weiden entstanden sein. Gegen

15 Uhr fing ein hochwertiger Laserschneider aus bislang unbekannter Ursache Feuer und wurde stark beschädigt. Die Flammen konnten laut Polizeisprecher noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften ausgerückt war, von einem Mitarbeiter mit Hilfe eines Feuerlöschers gelöscht werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.