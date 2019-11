04.11.19 Ein technischer Defekt löste am Montagabend in Filderstadt-Bernhausen bei einem Rennbahn-Anbieter eine starke Rauchentwicklung aus.

Filderstadt-Bernhausen (red)Ein technischer Defekt löste am Montagabend in der Echterdinger Strasse in Filderstadt-Bernhausen bei einem Rennbahn-Anbieter eine starke Rauchentwicklung aus. Die Feuerwehr Filderstadt, die mit mehreren Fahrzeugen vor Ort war, hatte die Lage schnell im Griff. Der Bereich wurde belüftet und dem Betreiber wieder übergeben. Verletzte gab es keine.