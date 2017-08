Esslingen (red) - Am Montagabend hat ein Anrufer kurz vor 19 Uhr bei der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Esslingen einen Brand in einem Elektroverteilerschrank gemeldet.

Nachdem die Feuerwehr eingetroffen war, stellte sie Rauch und Feuerschein aus dem Elektroverteilerschrank einer Gaststätte fest. Zur Sicherheit bereitete sie ein Rohr einsatzbereit vor. Jedoch konnte der Brand durch den schnellen Einsatz eines CO2-Löschers gelöscht werden.

Der Strom wurde durch Fachpersonal der Feuerwehr abgeschaltet, wodurch Teile des Gebäudes ebenfalls ohne Strom waren. Die Netzbetreiber NetzeBW wurden an die Einsatzstelle nachgefordert. Die Abteilung Stadtmitte, die Hauptamtliche Abteilung mit 25 Feuerwehrangehörigen und sechs Fahrzeugen und die Polizei Esslingen waren im Einsatz.