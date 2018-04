16.04.2018 In einem Firmengebäude in Weilheim hat es gebrannt

Weilheim/Teck Auf etwa 10.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der bei einem Brand in einer Firma in der Jahnstraße am Montag entstanden ist. Laut Polizeibericht wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei um kurz nach 11 Uhr alarmiert, nachdem es in der Lackierkabine des Betriebes zu einem Brand gekommen war. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften zum Brandort ausrückte, brachte die Flammen schnell unter Kontrolle, sodass der Brand auf die Lackierkabine beschränkt werden konnte und nicht auf das Firmengebäude übergriff. Durch die Hitzeentwicklung explodierten mehrere Spraydosen, was die Arbeit der Feuerwehr zusätzlich erschwerte. Vorsorglich war der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge, könnten Flexarbeiten in der Nähe der Lackierkabine brandursächlich gewesen sein.