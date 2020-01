Leinfelden-Echterdingen (pol)Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Sonntagmorgen, laut Polizei, zu einem Brand in einer Doppelgarage in Stetten gekommen. Die Besitzer bemerkten dabei kurz vor 8.30 Uhr das Feuer und verständigten die Feuerwehr. Bereits auf der Anfahrt konnten die Rettungskräfte eine starke Rauchentwicklung feststellen.

Der Feuerwehr gelang es dank dem raschen Eingreifen mit vielen Kräften, ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern. In der Garage wurden eine Mercedes E-Klasse, ein Motorrad sowie mehrere Fahrräder zerstört. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine konkreten Angaben vor. Er könnte sich einer ersten Schätzung nach auf bis zu 200.000 Euro belaufen. Es gab keine Verletzten.

Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.