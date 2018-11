Anzeige

Esslingen (pol) Zu einem Brand in der Waschküche eines Einfamilienhauses mussten am Montagabend die Rettungskräfte in die Straße Am schönen Rain ausrücken, wie die Polizei berichtet. Aus bislang unbekannter Ursache war im Keller entweder eine Waschmaschine oder ein Wäschetrockner kurz vor 18.30 Uhr in Brand geraten. Die beiden Bewohner im Alter von 79 und 73 Jahren versuchten vergeblich, das Feuer selbst zu löschen. Die Flammen wurden dann schießlich durch die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften ausgerückt war, gelöscht. Sie konnte ein Übergreifen des Brandes verhindern, so dass lediglich in der Waschküche ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand. Das Ehepaar musste mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.