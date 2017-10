Anzeige

Esslingen (pol) - Ein Feuer hat am Mittwochmittag nach Angaben der Polizei zu einer starken Rauchentwicklung in der Tiefgarage am Kleinen Markt geführt. Gegen 12 Uhr gingen erste Meldungen bei den Leitstellen von Polizei und Feuerwehr über eine starke Rauchentwicklung in der Tiefgarage ein. Sofort rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei daraufhin zur Brandstelle aus. Während Polizeikräfte die umliegenden Straßen und Zugänge absperrten, machten sich die Wehrmänner auf die Suche nach der Ursache der Rauchentwicklung in der von Umbaumaßnahmen betroffenen Tiefgarage.

Der Einsatz gestaltete sich für die Feuerwehr zunächst schwierig, da der Brandort aufgrund der starken Verrauchung und der Wasserdampfbildung durch die automatisch ausgelöste Sprinkleranlage nur schwer erkennbar war. Unverzüglich wurden deshalb Belüftungsmaßnahmen eingeleitet. Wie die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dürften unter der Treppe abgelegte Kleidungsstücke aus bislang noch ungeklärter Ursache in Brand geraten sein.

Durch die Kaminwirkung in der Garage stand die komplette Holztreppe wenig später in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Feuer ab und hatte die Tiefgarage schließlich gegen 13.30 Uhr weitestgehend entlüftet.

Durch den Brand entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro und Schaden an der Treppe von rund 300 Euro. Parkende Fahrzeuge wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen ebenfalls nicht zu Schaden. Kriminaltechniker übernahmen die Spurensicherung vor Ort. Die Feuerwehr Esslingen war mit sechs Fahrzeugen und 24 Feuerwehrleuten, eine Werksfeuerwehr mit einem Fahrzeug mit Hochleistungslüfter, der Rettungsdienst mit einer Besatzung und die Polizei mit vier Steifen im Einsatz.

Während des Einsatzes musste die Augustinerstraße im Baustellenbereich zwischen Mettinger Straße und Landolinsplatz für den Verkehr voll gesperrt werden, woraufhin es zu Behinderungen kam. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und nimmt Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen unter Tel. 0711/310576810 entgegen.