Wolfschlugen (pol) - In einem Zimmer im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in der Nürtinger Straße ist es am frühen Montagmorgen aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei mitteilte, gingen gegen zwei Uhr die ersten Notrufe bei den Einsatzleitstellen von Polizei und Feuerwehr ein, in denen über einen Brand im Dachzimmer des Hauses berichtet wurde. Die Bewohner begannen selbst mit ersten Löschversuchen, die von der Feuerwehr Wolfschlugen, die mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort war, schnell beendet werden konnten. Bei diesen Löschversuchen wurden zwei Hausbewohner durch das Einatmen der Rauchgase verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 15000 Euro geschätzt.

