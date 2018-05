Anzeige

Flughafen Stuttgart (pol) Am Dienstagnachmittag ist in einem nicht öffentlich zugänglichen Personalraum im Terminal 1 ein kleinerer Brand ausgebrochen, meldet die Polizei. Gegen 16 Uhr nahmen Passagiere Brandgeruch wahr, weshalb die Terminalaufsicht benachrichtigt wurde. Da der zu diesem Zeitpunkt menschenleere Raum verriegelt war, musste von der hinzugerufenen Flughafenfeuerwehr eine Fensterscheibe eingeschlagen werden. Anschließend konnte der Brand zügig gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Durch das Feuer, das nach derzeitigem Ermittlungsstand im Bereich eines Mülleimers ausgebrochen war, entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Das Polizeirevier Flughafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, Hinweise auf eine vorsätzliche Straftat liegen nicht vor.