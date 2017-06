Köngen (pol) - Ein Schaden in Höhe von etwa 5 000 Euro ist laut Polizei bei einem Brand in der Damentoilette der Anschlussunterbringung für Asylbewerber in der Gunzenhauserstraße am Sonntagmittag entstanden. Kurz vor 14 Uhr gingen die ersten Notrufe ein, dass Rauch aus den Toilettenräumen im Erdgeschoss dringen würde. Die Bewohner, die sich im ersten Obergeschoss aufgehalten hatten, bemerkten den Rauch, als sie die Brandmelder hörten und riefen um Hilfe. Mehrere Zeugen aus dem Nachbarhaus eilten heran und versuchten die Flammen mit einem Feuerlöscher zu ersticken. Dies gelang jedoch erst der kurz darauf eintreffenden Feuerwehr. Durch das rasche Eingreifen der Zeugen sowie der Feuerwehr konnte sich der Brand nicht ausbreiten und erstreckte sich lediglich auf die Damentoilette. Die Bewohner blieben unverletzt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften am Brandort. Der Rettungsdienst rückte mit einem Fahrzeug und drei Sanitätern aus.

