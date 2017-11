Anzeige

Esslingen (red) - Am Montagnachmittag hat ein Anrufer bei der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Esslingen einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hirschstraße gemeldet.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte diese eine Rauchentwicklung im Treppenraum des Hauses fest. Wie sich herausstellte, brannte ein Elektroverteiler.

Ein Anwohner hatte bereits mit einem Feuerlöscher erste Löschversuche erfolgreich unternommen, wie der Einsatzleitungsdienst der Feuerwehr Esslingen mitteilt. Die Feuerwehr führte Entrauchungsmaßnahmen sowie Kontrollen der Wohnungen durch. Nach diesen Maßnahmen konnten die Bewohner wieder zurück in Ihre Wohnungen. Der Rettungsdienst versorgte zwei Personen vor Ort.

Es waren die Abteilungen Stadtmitte, sowie die Hauptamtliche Abteilung mit 23 Feuerwehrangehörigen und sechs Fahrzeugen im Einsatz, weiterhin die Polizei Esslingen, Stadtwerke Esslingen sowie der Rettungsdienst mit einem Fahrzeuge und drei Einsatzkräften.