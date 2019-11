Esslingen (pol) Am Samstagmorgen hat es in einem Männerwohnheim in der Plochinger Straße in Esslingen gebrannt. Die Polizei berichtet, dass die Ursache des Feuers noch unklar ist. Eine Person wurde leicht verletzt.

Der Brand wurde offenbar gegen 9.25 Uhr von einem Paketzusteller bemerkt, der gemeinsam mit einem Passanten ins Gebäude ging und die Bewohner des brennenden Hauses alarmierte. Als die ersten Rettungskräfte in der Plochinger Straße eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem betroffenen Zimmer im Dachgeschoss, berichtet die Polizei.

66 Feuerwehrleute waren letztlich vor Ort. Einige Personen mussten mittels einer Drehleiter gerettet werden, die übrigen Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Haus befreien. Durch die entstandenen Rauchgase wurde eine Person leicht verletzt. Darüber hinaus ist ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Das Männerwohnheim bleibt vorerst unbewohnbar, heißt es in der Polizeimeldung. Die Bewohner werden vorläufig anderweitig untergebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.