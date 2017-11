Foto: oh

Esslingen (red) - Am Freitagmittag kam es in der Ritterstrasse in Esslingen im Amtsgericht zu einem Brand im Untergeschoss. Die Feuerwehr Esslingen war mit mehreren Abteilungen und acht Fahrzeugen im Einsatz. Der Brand wurde daher schnell gelöscht, das Amtsgericht während der Löscharbeiten geräumt. Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr machte das Untergeschoss mit Lüftern rauchfrei.