Plochingen (pol)Noch unklar ist die Ursache für einen Brand einer Gartenhütte im Bereich Alter Bergweg in der Nacht zum Dienstag. Gegen 2.15 Uhr hatten Zeugen, die den Feuerschein gesehen hatten, nach Angaben der Polizei die Feuerwehr alarmiert, die mit drei Fahrzeugen anrückte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gartenhaus mit angebauter Pergola bereits im Vollbrand. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber mehrere tausend Euro betragen. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen, die in alle Richtungen geführt werden, aufgenommen. Spezialisten der Kriminalpolizei sind in die Untersuchungen vor Ort eingebunden. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen in der Nacht war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.