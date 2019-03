Esslingen (pol)Am Samstag um 02.05 Uhr ist der Polizei eine brennende Bio-Mülltonne auf dem Gehweg in der Eberhard-Bauer-Straße gemeldet worden. Beim Eintreffen der Streife stand diese laut Angaben eines Sprechers bereits vollständig in Flammen. Da der von der Streife mitgeführte Handfeuerlöscher nicht ausreichte, um den Brand zu löschen, wurde die Feuerwehr Esslingen hinzugezogen. Diese rückte mit einem Löschfahrzeug und 4 Einsatzkräften an und konnte den Brand ablöschen.