Nürtingen (pol) - Eine brennende Fritteuse hat am 1. Mai-Nachmittag, kurz vor 15.30 Uhr, am Sportplatz Rossdorf für einen Einsatz der Feuerwehr Nürtingen gesorgt. Die mit drei Fahrzeugen angerückten Einsatzkräfte konnten den Brand rasch löschen. Die Fritteuse war nach ersten Vermutungen völlig überhitzt, denn noch Minuten nach dem Ablöschen zeigte das Messgerät eine Umgebungshitze von rund 130 Grad. Pommes gab es aus dieser Fritteuse am Sportplatz vermutlich nicht mehr.