Esslingen (red) Zu einem Waldbrand musste die Esslinger Feuerwehr laut Süddeutscher Mediengesellschaft am Samstagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, ausrücken. In der Nähe eines Grillplatzes an der Jägerstraße waren demnach rund 40 Quadratmeter Wald in Brand geraten. Das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte verhinderte einen größeren Flächenbrand. Laut Feuerwehr sei der Boden derzeit sehr trocken, da reiche eine weggeworfene Zigarette bereits, um einen Brand auszulösen.