Winnenden (red) - Am Freitagabend gegen 22 Uhr kam es im Eingangsbereich einer Wohnung im Hofweg zu einem Brand. Eine Auffahrtsrampe neben den Treppen war aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr aus Winnenden mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften war das Feuer beinahe wieder von selbst erloschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.