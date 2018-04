Anzeige

Neckartenzlingen (pol)Zu einem Brand auf der Dachterrasse eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Bosch-Straße mussten am Sonntagmorgen die Rettungskräfte ausrücken. Gegen 8.40 Uhr gingen laut der Polizei die ersten Notrufe bei der Feuerwehr ein. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung am Dach erkennbar. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Sofa im Außenbereich der Dachterrasse in Brand geraten. Die Flammen hatten im Anschluss auf die Fassade übergegriffen. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Nach einer ersten Schätzung ist ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro entstanden. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften ausgerückt.