Esslingen (pol) - Ein Brand im Sicherungskasten einer Gaststätte hat am Montagabend laut Polizeiangaben für einige Aufregung in der Martinstraße geführt. Gegen 18.45 Uhr brach ein kleines Feuer in dem Sicherungskasten aus. Daraufhin wurden nicht nur der Gaststättenbereich und die Küche sondern auch die Wohnräume des Hauses evakuiert. Die Feuerwehr konnte rasch den Strom abstellen und die Flammen löschen. Weiterhin verständigten sie Mitarbeiter des Stromanbieters, die sofort vor Ort kamen und den Schaden so weit behoben, dass die Anwohner wieder Strom bekamen und in ihre Wohnungen zurück konnten. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften am Brandort.

Anzeige