Filderstadt (pol) Am Samstag kurz nach 23.00 Uhr ist es gelungen, einen Spanner, der schon seit einiger Zeit in Bonlanden an einem Gebäude in der Kreuzäckerstraße sein Unwesen treibt, vorläufig festzunehmen.

Nachdem bekannt wurde, dass er sich erneut an einem Schlafzimmerfenster aufhält, rückten umgehend drei Streifen des Polizeireviers Filderstadt sowie eine Streife des Polizeireviers Flughafen an. Der 40 -jährige Mann versuchte zwar noch, beim Erkennen der Streifen zu flüchten, konnte jedoch in unmittelbarer Nähe vorläufig festgenommen werden.

Nach Durchführung entsprechender erkennungsdienstlicher Maßnahmen wurde er auf die Straße entlassen.