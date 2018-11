Anzeige

Filderstadt (pol)In der Nacht zum Montag ist bei einem Streit in einem Wohnheim in Bonlanden ein Mann verletzt worden. Ein 50 Jahre alter Bewohner und ein 36-jähriger Besucher waren aus bislang unbekanntem Grund aneinander geraten. Im Verlauf des Streits schlugen die beiden Kontrahenten gegenseitig mit einer Glasflasche aufeinander ein. Der 36-Jährige wurde hierbei am Kopf verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht und dort stationär aufgenommen. Gegen beide Männer wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.