Filderstadt (pol) Eine Jugendliche ist am Montagmittag in einem Freizeitbad in Bonlanden von einem Mann unsittlich berührt worden. Die 17-Jährige stand gegen 14 Uhr in einer Warteschlange des Gastronomiebereichs.

Es näherte sich ihr ein Mann und berührte sie mehrmals unsittlich. Als die Jugendliche ihn daraufhin laut ansprach, ging der Mann weg. Mit der hinzugerufenen Bademeisterin konnte der 43-jährige Tatverdächtige an den Treppen zur Umkleidekabine angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann bis zu einem möglichen Strafverfahren auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Nötigung gegen ihn eingeleitet.