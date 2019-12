Bonlanden: Grauer Audi A6 gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen die bei der Aufklärung des Falls helfen können

Ein grauer Audi A6 mit dem Kennzeichen NT-AS 1986 wurde gestohlen. Er war in Neuffen in einer Hofeinfahrt geparkt gewesen, dort wurde er in der Nacht zum Sonntag entwendet.