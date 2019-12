Bonlanden (pol)Unachtsam entsorgte Asche ist die Ursache für den Brand einer Hecke, der am

Sonntagabend in der Jörg-Ratgeb-Straße für Aufregung gesorgt hat. Gegen 19.45 Uhr gingen zahlreiche Notrufe in der Einsatzleitstelle der Polizei ein, in denen über eine auf mehreren Metern Länge brennende Tannenhecke berichtet wurde. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, konnte die Flammen schnell löschen und so. Die Höhe des Schadens ist noch nicht

bekannt.