ES-Sirnau (red) – Am Freitagnachmittag haben zwei Kinder am Sportplatz in Sirnau Böller gefunden. Wie die Süddeutsche Mediengesellschaft mitteilte, zündete ein Kind einen Böller an, der nach Zeugenaussagen sofort explodierte. Dabei sei ein Finger des Kindes abgerissen worden. Das zweite Kind wurde ebenfalls verletzt. Beide kamen in Kliniken. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Die Direktion Reutlingen bestätigte gestern Abend den Vorfall, genauere Informationen waren aber noch nicht bekannt. Es handele sich um einen neun- und einen zehnjährigen Jungen, wobei der jüngere schwerer verletzt wurde. Die Kripo ermittelte sowohl am Unfallort als auch in den Kliniken. Da die medizinische Behandlung Vorrang hatte, war gestern noch nicht mehr bekannt.