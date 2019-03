Denkendorf (pol) Schwere Verletzungen erlitt ein 19 Jahre alter BMW-Fahrer, der am Dienstag gegen 20.30 Uhr im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Esslingen in einen Unfall verwickelt war. Vermutlich hatte der junge Mann, der auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Stuttgart fuhr, seine Geschwindigkeit nicht an die vorherrschenden Witterungsbedingungen angepasst, worauf der BMW auf der nassen Fahrbahn wohl ausbrach. Der 19-Jährige schleuderte zunächst nach links gegen die Baustellenabsperrung aus Beton, wurde abgewiesen und kam schließlich auf der linken Spur zum Stehen. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.